Cena kukuruza u padu, pšenica poskupela (Video)

Tokom ove nedelje, robno-berzansko tržište karakterisala je povećana ponuda kukuruza, dok je interesovanje kupaca u najvećoj meri bilo usmereno na pšenicu.

KUKURUZ:

Konstantno povećanje količina kukuruza u ponudi tokom nedelje, uz slabu tražnju, uslovilo je pad cene ove ratarske kulture za 1,82% u odnosu na prethodnu nedelju. U zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta, kukuruzom se trgovalo u cenovnom opsegu od 20,80 do 22,00 din/kg bez PDV-a, uz jasan silazni trend cene. Prosečna cena iznosila je 21,26 din/kg bez PDV-a (23,39 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Tržište pšenice karakterisala je povećana tražnja, mahom usmerena na pšenicu sa nižim sadržajem proteina. Na prodajnoj strani aktivan je bio manji broj tržišnih učesnika, a ponudu je dominantno činila pšenica višeg kvaliteta, plasirana po višim cenama u odnosu na nivoe koje su kupci bili spremni da plate. Izraženo nepodudaranje u pogledu kvaliteta i cene prodajne i kupovne strane, rezultiralo je otežanim odvijanjem trgovanja. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za hlebno zrno sa 12-13,5% proteina u cenovnom rasponu od 21,20 do 21,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,33 din/kg bez PDV-a (23,47 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 2,56% u odnosu na poslednji upoređujući podatak.

SOJA:

Na tržištu soje nije bilo veće trgovinske dinamike. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 53,20 din/kg bez PDV-a (58,52 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodna trgovanja, cena sojinog zrna beleži promenu od +0,91%.

STOČNI JEČAM:

Kada je stočni ječam u pitanju, i tražnja i ponuda bile su izražene za manje količine robe, pri čemu je tražnja je bila nešto izraženija u odnosu na ponudu. Cenovni spred i razlika u paritetima ponude i tražnje uticala je na dodatno smanjenje obima prometa. Trgovana cena stočnog ječma iznosila je 20,10 din/kg bez PDV-a (22,11 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 2,19%.

SUNCOKRETOVA SAČMA:

Suncokretova sačma nuđena je u cenovnom rasponu od 27,00 do 27,50 din/kg bez PDV-a, dok je cena sojine sačme, u ponudi, iznosila 51,50 din/kg bez PDV-a. Usled slabe zainteresovanosti kupaca , trgovanje je izostalo.

(Redakcija)