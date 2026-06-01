Saobraćaj naizmenično od Sremske Mitrovice ka Jarku

Završena je deonica puta od Jarka ka Sremskoj Mitrovici, a radovi se nastavljaju na preostalom delu trase. Sutra i prekosutra na deonici puta kroz Jarak, u dužini od oko dva kilometra, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila, koje će regulisati radnici na terenu. Od četvrtka počinju obimniji radovi, zbog kojih će put na deonici Sremska Mitrovica – Jarak biti potpuno zatvoren za saobraćaj u narednih mesec dana. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i da koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.