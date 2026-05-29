Tragedija u Martincima

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Fruškogorskoj ulici u Martincima, život je izgubio osamnaestogodišnji mladić O. D., dok su dve osobe povređene i prebačene na dalje lečenje. Do nesreće je, prema informacijama koje prenose pojedini mediji, došlo nešto posle ponoći kada je automobil marke „Ford” iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza, prešao preko mostića i završio prevrnut u kanalu pored puta. U vozilu su se nalazile tri mlade osobe – N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18). O. D. je, kako se navodi, stradao na licu mesta, dok su N. M. i B. R. povređene i hitno prebačene u zdravstvenu ustanovu. Na licu mesta intervenisale su ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, akcija izvlačenja trajala je više sati i završena je u ranim jutarnjim časovima.