Ispiranje vodovodne mreže u četvrtak i petak

U okviru planiranih aktivnosti na vodovodnoj mreži, a u cilju održavanja odgovarajućeg kvaliteta vode za piće, JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica će, u četvrtak, 28. i petak, 29. maja 2026. godine, tokom celog dana organizovati ispiranje distributivne mreže. Radovi se odnose na područje koje obuhvata grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se vodom snabdevaju iz javnog sistema vodosnabdevanja. Ovim su izuzeta mesta koja imaju lokalne sisteme – Jarak, Bosut i Sremska Rača. Radovi će se odvijati parcijalno, po reonima. Tokom ispiranja mreže doći će do povremenih kraćih zastoja u isporuci vode i pojave mutnoće vode, te ona zbog toga neće biti za upotrebu. Nakon završetka radova, potrebno je ispustiti vodu iz slavine dok se ne izbistri, saopšteno je iz mitrovačkog Vodovoda.