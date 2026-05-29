Novi zakon o vinu

Domaće vinarstvo nalazi se pred velikim izmenama koje donosi novi nacrt zakona o vinu. Ovaj dokument, koji je trenutno na javnoj raspravi, donosi krupne novine s ciljem da uredi tržište, pooštri kontrole i olakša rad malim proizvođačima.

Najveća izmena odnosi se upravo na male, porodične podrume. Fizičkim licima biće omogućeno da proizvedu do 5.000 litara vina godišnje od sopstvenog grožđa i da ga legalno prodaju direktno kupcima – na gazdinstvu, seoskim sajmovima i u turističkim domaćinstvima.

Pored toga, uvodi se potpunija kontrola i digitalizacija. Vinogradarski registar postaje jedinstvena elektronska baza, delom dostupna i javnosti. Srbija prelazi na evropski model zaštite geografskog porekla, a takve boce nosiće posebne markice kvaliteta koje će izrađivati Narodna banka Srbije.

U cilju zaštite potrošača, uvodi se analitička baza izotopskih podataka za otkrivanje falsifikata, a biće strogo zabranjeno mešanje domaćeg i uvoznog vina na teritoriji Srbije. Zakon po prvi put uređuje i tržište dealkoholizovanih vina (do 0,5% alkohola), a uvodi se i zvanično nacionalno takmičenje za rangiranje i promociju najboljih domaćih etiketa.

Javna rasprava o ovom nacrtu traje do 6. juna, do kada se komentari mogu poslati Ministarstvu poljoprivrede, dok je početak primene zakona planiran za 1. avgust 2027. godine.