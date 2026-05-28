MUP upozorio građane na novu telefonsku prevaru

Povodom sve učestalijih krivičnih dela prevara na štetu građana koja su izvršena na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva u kojima nepoznate osobe , lažno se predstavljajući, dovode građane u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, tražeći hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova savetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim osobama bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode, bez odlaganja, prijave policiji.