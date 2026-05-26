Berza u Novom Sadu: Kukuruz menjao cenu, ostale kulture bez trgovine (Video)

preuzeta fotografija

Prehodne nedelje u organizaciji Produktne berze održan je drugi po redu International Grain Forum, međunarodna žitna konferencija, pa je tako ponedeljak protekao kao radni, ali netrgovački dan. U nastavku radne nedelje, berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz, dok je trgovanje ostalim primarnim poljoprivrednim proizvodima izostalo.

KUKURUZ:

Tržište kukuruza karakterisala je povećana ponuda, dok je aktivnost kupaca bila slabo izražena. Ovakav odnos ponude i tražnje uslovio je pad cene za 0,78% u odnosu na nedelju dana ranije. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin u uskom cenovnom rasponu, od 21,60 do 21,70 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,66 din/kg bez PDV-a (23,82 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Nasuprot tržištu kukuruza, kod pšenice se beležila povećana tražnja i za stari i za novi rod, dok je na strani ponude bio aktivan manji broj tržišnih učesnika. Razlika u paritetima i cenovnim očekivanjima kupovne i prodajne strane, uslovila je izostanak trgovanja hlebnim zrnom.

SOJA:

Tržište soje bilo je pasivno, pri čemu je tražnja bila nešto izraženija u odnosu na ponudu. Nezadovoljni trenutnom tržišnom cenom ponuđači su pokazali veoma slabo interesovanje za trgovinom, što je rezultiralo izostankom trgovinskih transakcija.

STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, beležila se umerena aktivnost kupaca uz stabilan cenovni nivo, bez značajnijih oscilacija u odnosu na prošlonedeljna trgovanja. Sa druge strane, ponuda je bila izrazito slaba, formirana na način koji ni cenovno ni logistički nije odgovarao kupcima, te je zaključenje berzanskih ugovora izostalo.

ULJANA REPICA:

Uljana repica novog roda nuđena je po ceni od 59,90 din/kg (510 eur/t) bez PDV-a, dok konkretnih predloga za trgovanje nije bilo od strane kupaca.

(Redakcija)