Rezultati utakmica Opštinskih liga u fudbalu (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema. Postignuti su sledeći rezultati
Sloven je sa pobedom u Krnješevcima i zvanično overio titulu prvaka Opštinske lige Inđija, Irig, Stara Pazova, Pećinci za ovu sezonu. Rezultati utakmica 20. kola:
NEDELJA:
RUDAR VRDNIK – SU ROMA SREM SURDUK (4-0)
SLOGA KRNJEŠEVCI – SLOVEN SIBAČ (0-3)
SREMAC DEČ – BORAC JARKOVCI (4-1)
27 OKTOBAR ŠATRINCI – LOVAC KARLOVČIĆ (3-0)
VOJVODINA NERADIN – VITEZ SUBOTIŠTE (0-5)
JEDNOTA ŠID – BORAC ILINCI (5-0)
OMLADINAC BATROVCI – SREMAC BERKASOVO (3-2)
OFK BAČINCI – JEDINSTVO LJUBA (3-0)
SINĐELIĆ GIBARAC – OFK BINGULA (8-0)
(Redakcija)