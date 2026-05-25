Rezultati utakmica 28. kola Sremske lige

Rezultati utakmica 28. kola Sremske lige

Popinci su bili u centru pažnje ljubitelja fudbala Sremske područne lige jer su igrali treći i prvi na tabeli. Podrinje je branilo lidersku poziciju .

SREMSKA LIGA, 28. KOLO (17 ČASOVA):

NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – PODRINJE M. MITROVICA (0-2)
JEDINSTVO RUMA – POLET NOVI KARLOVCI (3-2)
SREMAC VOJKA – SLOGA VOGANJ (7-1)
BORAC 1925 MARTINCI – PARTIZAN VITOJEVCI (0-1)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – KAMENI AŠANJA (3-2)
ČSK ČORTANOVCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (8-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – 1. MAJ RUMA (6-0)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – LJUKOVO (2-7)

(Redakcija)

