Rezultati 24. kola MOL Istok i MOL Zapad (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
Maradička Sloga je ostvarila veoma važnu pobedu na gostovanju u Obrežu i tako je praktično overila plasman u Sremsku područnu ligu. Bez podataka o odigravanju utakmice u Rivici. Rezultati utakmica 24. kola:
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – SREMAC DOBRINCI (3-1)
GRANIČAR OBREŽ – SLOGA MARADIK (2-3)
CAR UROŠ JAZAK – OFK BRESTAČ (2-1)
PLANINAC RIVICA – KUPINOVO (NEMAMO REZULTAT!)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – KRUŠEDOL (2-1)
POLET NIKINCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2-0)
MLADOST BUĐANOVCI – HRTKOVCI (1-2)
Fudbaleri sremskomitrovačkog Trgovačkog su u derbiju kola protiv rumskih „Šustera” odbranili bod i tako su sada na korak od područnog stepena takmičenja. Rezultati utakmica 24. kola:
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR JAMENA (4-0)
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (4-0)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – NAPREDAK VAŠICA (4-2)
OFK BOSUT – BORAC RADENKOVIĆ (1-1)
GRANIČAR KUZMIN – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (0-4)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – JEDINSTVO MOROVIĆ (1-3)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – FRUŠKA GORA RUMA (2-2)
(Redakcija)