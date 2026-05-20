Rezultati utakmica Opštinskih liga u fudbalu

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u Opštinskim ligama na teritoriji Srema. Postignuti su sledeći rezultati
Završeno je takmičenje za ovu sezonu Opštinske fudbalske lige Ruma sa predajom pehara šampionskom sastavu Borca u Strejanovcima. Rezultati utakmica 14. kola:
NEDELJA:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – PSK PUTINCI (3-2)
DONJI PETROVCI – BORAC STEJANOVCI (NEMAMO REZULTAT!)
BORAC KLENAK – GRANIČAR GRABOVCI (0-5)
JEDINSTVO KRALJEVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (1-1)
Sloven iz Sibača je sa pobedom nad komšijskim sastavom iz Deča overio šampionsku titulu. Ka tom cilju ih je pogurao i tim Lovca. Neradinci nisu završili meč kraj Dunava. Rezultati utakmica 14. kola:
NEDELJA:
DUNAV NOVI SLANKAMEN – VOJVODINA NERADIN (8-0)
BORAC JARKOVCI – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (1-2)
SLOVEN SIBAČ – SREMAC DEČ (4-1)
VITEZ SUBOTIŠTE – SLOGA KRNJEŠEVCI (2-1)
LOVAC KARLOVČIĆ – RUDAR VRDNIK (3-0)
Fudbaleri Mitrosa su sa ubedljivom pobedom overili plasman u Međuopštinsku ligu Srem, grupa Zapad. BSK je jedini bez pobede u sezoni. Rezultati utakmica 14. kola:
NEDELJA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – OFK SPARTA GRGUREVCI (7-1)
PLANINAC LEŽIMIR – SREMAC JARAK (4-1)
SLOGA ČALMA – BORAC VELIKI RADINCI (1-3)
SLOBODA ŠAŠINCI – BSK BEŠENOVO (3-0)
Nešto što se veoma retko beleži u jednom fudbalskom kolu se dogodilo danas u Opštinskoj ligi Šid. Domaćini ni gol nisu postigli. Rezultati utakmica 13. kola:
NEDELJA:
OFK BINGULA – JEDNOTA ŠID (0-2)
JEDINSTVO LJUBA – SINĐELIĆ GIBARAC (NEMAMO REZULTAT!)
SREMAC BERKASOVO – OFK BAČINCI (0-9)
BORAC ILINCI – OMLADINAC BATROVCI (0-2)
