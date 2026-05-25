Uhapšen zbog pretnji predsedniku države

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su muškarca inicijala G. T, starog 51 godinu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Kako je saopštio MUP, osumnjičeni je putem video-snimka objavljenog na društvenoj mreži uputio pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću . Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, njemu će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Istraga je u toku.