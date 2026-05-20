Pripreme za kupališnu sezonu u Sremskoj Mitrovici

Na mitrovačkoj plaži u Sremskoj Mitrovici u toku su pripreme za predstojeću letnju sezonu. Ovih dana obavlja se orezivanje rastinja, uređenje i čišćenje prostora, kao i sređivanje mobilijara, kako bi plaža spremno dočekala prve kupače i posetioce. Pored toga, u toku je i prolećna sadnja grada, kojom će javne površine biti dodatno oplemenjene zelenilom i cvećem. O tome šta se sve uređuje govorila je Tamara Milković, menadžer za upravljanje otpadom i razvoj projekata JKP „ Komunalije” Sremska Mitrovica.