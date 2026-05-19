Rezultati 23. kola MOL Istok i MOL Zapad

Maradička Sloga je nastavila šampionski ples u Međuopštinskoj ligi Srem, grupa Istok. Rivičani nisu izdržali celu utakmicu. Rezultati utakmica 23. kola:
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 23. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
HRTKOVCI – JEDINSTVO PLATIČEVO (1-1)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – MLADOST BUĐANOVCI (7-0)
KRUŠEDOL – POLET NIKINCI (0-3)
KUPINOVO – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (2-2)
OFK BRESTAČ – PLANINAC RIVICA (3-0)
SLOGA MARADIK – CAR UROŠ JAZAK (5-1)
SREMAC DOBRINCI – GRANIČAR OBREŽ (3-2)
Rumska Fruška Gora je u prepodnevnim satima odigrala derbi meč 23. runde takmičenja Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad. Rival je bio tim Erdevičke Sloge. Utakmica u Jameni je startovala i igrala se do vođstva gosta od 0:5. Graničar je sa samo osam igrača počeo meč protiv imenjaka iz Adaševaca.
Rezultati utakmica 23. kola:
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 23. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR JAMENA – GRANIČAR ADAŠEVCI (0-5)
FRUŠKA GORA RUMA – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-0)
JEDINSTVO MOROVIĆ – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (0-4)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (1-1)
BORAC RADENKOVIĆ – GRANIČAR KUZMIN (4-0)
NAPREDAK VAŠICA – OFK BOSUT (3-2)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (0-3)
