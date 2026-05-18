Rezultati utakmica 27. kola Sremske lige

Stadion Podrinja u Mačvanskoj Mitrovici bio je poprište derbija dvadesete sedme runde takmičenja Sremske područne lige. Domaće Podrinje ugostilo je rumsko Jedinstvo.
SREMSKA LIGA, 27. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2-0)
PARTIZAN VITOJEVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (1-0)
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – JEDINSTVO RUMA (6-3)
Napredak Popinci i ČSK 1939 danas su u svojoj borbi za baraž poziciju igrali kao gosti u Ljukovu i Ašanji.
NEDELJA:
LJUKOVO – NAPREDAK POPINCI (3-2)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-2)
KAMENI AŠANJA – ČSK ČORTANOVCI (0-2)
SLOGA VOGANJ – BORAC 1925 MARTINCI (1-2)
POLET NOVI KARLOVCI – SREMAC VOJKA (1-3)
