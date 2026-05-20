PKV: Potpisan memorandum o saradnji

Predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak potpisao je u Ningbuu u NR Kini Memorandum o strateškoj saradnji sa predstavnicima Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine. „Ovim sporazumom želimo da pomognemo našim privrednicima da budu još prisutniji na ovom tržištu,” napisano je na Instagram nalogu Privredne komore Vojvodine. Potpisan je i Memorandum o prisustvu Privredne komore Vojvodine na onlajn platformi za prodaju naših proizvoda u Kini. U sedištu centra za promociju proizvoda centralne i istočne Evrope u Ningbuu nalazi se hab proizvoda iz Srbije, u kojem je Privredna komora Vojvodine danas svečano otvorila kancelariju i biće prisutna za podršku privrednicima koji žele da plasiraju svoje proizvode na kinesko tržište. Na svečanosti povodom promocije AP Vojvodine, predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak istakao je da je privreda AP Vojvodine otvorena za nova partnerstva i ulaganja. Poštujući kulture i tradicije naših zemalja, želimo da poboljšamo naše ekonomije i saradnju. Spoljnotrgovinska robna razmena između Kine i Srbije u prošloj godini iznosila je 8,3 milijarde evra i povećana je za oko 20% u odnosu na prethodnu godinu. Privredna saradnja dobila je novu dimenziju kroz niz ostvarenih investicija, infrastrukturnih projekata i rast trgovinske razmene, istakao je predsednik PKV Vladimir Gak i dodao da naše dve zemlje imaju odličnu saradnju, razvijene političke i diplomatske odnose. Na svečanosti se obratio i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Bojan Vranjković, koji predvodi delegaciju AP Vojvodine.