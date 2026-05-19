Ambasador egipta posetio štand PKV (Foto)

Aktuelno Vesti Vojvodina | May 19, 2026

preuzeta fotografija

Ambasador Egipta Ahmed Salama Soliman posetio je štand Privredne komore Vojvodine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, gde je razgovarano o unapređenju međunarodne saradnje i povezivanju privrednih institucija. Generalni sekretar Privredne komore Vojvodine Aleksandar Panovski i savetnik za međunarodnu saradnju Darko Savić razgovarali su sa ambasadorom o dosadašnjim dobrim odnosima sa Privrednom komorom Aleksandrije, kao i o budućim planovima saradnje sa drugim komorama i institucijama. Tokom susreta ambasadoru je upućen i poziv za prisustvo Regionalnom poslovnom forumu koji će 19. i 20. novembra biti održan u Privrednoj komori Vojvodine.

