PKV na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

Privredna komora Vojvodine , u okviru zajedničkog štanda Pokrajinske vlade, izlaže na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Ove godine, više od 20 preduzetnica iz Sekcije PKV za žensko preduzetništvo izlaže svoje proizvode. Predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak, istakao je da će Privredna komora Vojvodine, pored svakodnevne promocije proizvoda preduzetnica, održati u sredu, 20. maja, tradicionalni Dan voćara i vinogradara na štandu PKV, objavljeno je na Instagram nalogu Privredne komore Vojvodine.