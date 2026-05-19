Program Dana opštine Pećinci – 22. maj

Dan opštine Pećinci, 22. maj, Sveti Nikola letnji, i ove godine će biti obeležen nizom kulturnih i sportskih manifestacija od 18. do 24. maja, pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave. Kako je objavljeno na sajtu O. Pećinci, 18. maja u dvorištu Etno kuće “Putnik”, Kupinovo, otvorena je 17. Likovna kolonija Kupinovo. Danas, pored odbojke za devojčice, od 18 h, planirano je otvaranje izložbe “Tišina koja pamti – Objektivom kroz opštinu Pećinci”, Foto klub „Šimanovci” – Centar Šimanovaca.

SREDA, 20. MAJ

10.00 – Dečji vašar polaznika PU Kameni – Šetalište u Pećincima

12.00 – Javni čas članova Likovne sekcije KCP – Etno kuća “Putnik”, Kupinovo

17.00 – Turnir u šahu – KC Pećinci

ČETVRTAK, 21. MAJ

10.00 – Olimpijada predškolaca – Sportska hala, Donji Tovarnik

PETAK, 22. MAJ

19.00 – Predstava za decu i mlade ” Reka izbora ” , Dramska sekcija KCP – Dom

kulture Šimanovci

SUBOTA, 23. MAJ

15.00 – Krajiški višeboj – Igralište FK “Hajduk 1932”, Šimanovci

18.00 – Zatvaranje 17. Likovne kolonije Kupinovo – dvorište Etno kuće “Putnik” u

Kupinovu

NEDELJA, 24. MAJ

14.00 – “Svinjarsko povečerje” – Park u centru Donjeg Tovarnika