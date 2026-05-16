Jake policijske snage u Putincima, u toku pretraga terena

Kako prenosi RTV, jake policijske snage raspoređene su u centru Putinaca, kod Rume, dok traje opsežna potraga u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića, kome se svaki trag izgubio 12-og maja.

Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije raspoređeni na više lokacija, u okviru opsežne akcije i potrage.

Pojedine ulice su blokirane, prisutan je veliki broj policijskih vozila i u toku je potraga.

Kako prenose mediji, džip koji je pronađen nadomak Putinaca, prevozi “JKP Parking servis”, uz policijsku pratnju, za Beograd.

Mediji prenose i da je policija pokupila snimke sa nadzornih kamera, postavljenih na svim poslovnim i privatnim objektima u okolini mesta, gde je bio parkiran džip.