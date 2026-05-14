U toku upis u vrtiće, konkurs traje do 20. maja

U toku je konkurs za upis dece za radnu 2026/2027. godinu , koji je raspisala Predškolska ustanova “Vlada Obradović Kameni”. Konkurs traje do 20. maja, a pregled slobodnih mesta po objektima, uzrasnim grupama i vrsti boravka može se videti u tekstu konkursa. Prijava za upis može se obaviti potpuno besplatno na portalu eUprava/Vrtić, a roditelji ili zakonski zastupnici koji nisu u mogućnosti da prijavu podnesu elektronskim putem mogu preuzeti zahtev za prijavu deteta u predškolsku ustanovu kod saradnika – medicinskih sestara za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu u Pećincima, Šimanovcima i Obrežu, glavnih vaspitača u objektima u Prhovu, Deču, Ašanji, kao i kod vaspitača u svom mestu – Popincima, Sibaču, Subotištu, Brestaču, Donjem Tovarniku, Ogaru, Kupinovu, Karlovčiću i Sremskim Mihaljevcima. Na sajtu predškolske ustanove mogu se pronaći sve neophodne informacije o konkursu , kao i odluka o raspisivanju konkursa i obaveštenje za roditelje.