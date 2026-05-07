Čestitka gradonačelnika Nedimovića

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović danas se na svom Instagram nalogu oglasio povodom 200 godina od osnivanja Bolnice u Sremskoj Mitrovici. Napisao je:

“Danas je 200 godina od osnivanja Bolnice u Sremskoj Mitrovici. Jedan od najvažnijih datuma u istoriji ovog grada. Velika zahvalnost svim zdravstvenim radnicima koji su sebe utkali u ovu instituciju i koji i danas samopregorno daju sebe za zdravlje svih nas. Čestitke svima, a mi od 7 : 15 jutros (Mirnić, Adil i ja) radimo na odlukama koje će kvalitativno doprineti boljem položaju pacijenata. Uskoro vas obaveštavamo o detaljima.”