U subotu prskanje komaraca

Obaveštavaju se građani da će u subotu, 09. maja 2026. godine, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, biti izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Tretman će se sprovoditi iz vazduha i sa zemlje, u periodu od 18.00 do 22.00 časa, u organizaciji ovlašćenog izvođača. Za tretman iz vazduha koristiće se preparat Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina, dok će se sa zemlje koristiti Aqua K-Othrine na bazi deltametrina. Nadležni apeluju na pčelare da blagovremeno preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen i sproveden u prvom narednom pogodnom terminu.