MUP: Poštujte sve saobraćajne propise

Za vreme prvomajskih prazničnih dana, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, prema turističkim centrima i izletištima. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, naročito zabranu vožnje pod uticajem alkohola, nedozvoljenu brzinu kretanja vozila i nepropisno preticanje. Pripadnici saobraćajne policije sprovodiće za vreme praznika pojačanu kontrolu saobraćaja, posebno na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda sa težim posledicama.