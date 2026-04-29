Rezultati utakmica 20. kola MOL Srem Istok i MOL Srem Zapad (Video)

Nikinci su bili domaćini derbija dana Međuopštinske lige Srem, grupa Istok. Polet je ugostio lidera na tabeli, maradičku Slogu. Rezultati utakmica 20.kola:
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 20. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – CAR UROŠ JAZAK (2-0)
PLANINAC RIVICA – GRANIČAR OBREŽ (0-2)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SREMAC DOBRINCI (2-3)
POLET NIKINCI – SLOGA MARADIK (3-0)
MLADOST BUĐANOVCI – OFK BRESTAČ (0-4)
HRTKOVCI – KUPINOVO (3-0)SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KRUŠEDOL (2-1)
Erdevička Sloga 1919 je za rivala u subotu imala tim Borca iz Radenkovića. Bio je to prvi meč dvadesete runde takmičenja Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad. Rumska Fruška Gora i Jedinstvo iz Morovića odigrali su prvu fudbalsku utakmicu dana Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad u nedelju. Rezultati utakmica 20.kola:
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 20. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – BORAC RADENKOVIĆ (1-1)
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OFK BOSUT (3-0)
GRANIČAR KUZMIN – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (1-2)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (7-0)
TRGOVAČKI SREM. MITROVICA – NAPREDAK VAŠICA (4-0)
GRANIČAR JAMENA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (0-5)
FRUŠKA GORA RUMA – JEDINSTVO MOROVIĆ (4-0)
(Redakcija)