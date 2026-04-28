Rezultati utakmica 24. kola Sremske lige

Jedina utakmica dana u Sremskoj fudbalskoj ligi odigrana je na stadionu rumskog 1. Maja. Domaćin je za rivala imao fenjeraša iz Ravnja, Zeku Buljubašu. Inđijski fudbalski derbi u okviru Sremske područne lige odigrali su u Čortanovcima domaći ČSK i Polet iz Novih Karlovaca .
SUBOTA:
PRVI MAJ RUMA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (1-0)
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – SREMAC VOJKA (0-0)
BORAC 1925 MARTINCI – JEDINSTVO RUMA (4-1)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PODRINJE M. MITROVICA (2-0)
ČSK ČORTANOVCI – POLET NOVI KARLOVCI (2-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – SLOGA VOGANJ (5-2)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PARTIZAN VITOJEVCI (1-6)
LJUKOVO – KAMENI AŠANJA (2-2)
(Redakcija)