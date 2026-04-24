Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

Vesti Sport Fudbal | April 24, 2026

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ZA VIKEND NAS OČEKUJU UTAKMICE U FUDBALSKIM LIGAMA KOJE SE IGRAJU ŠIROM VOJVODINE I SREMA. RASPORED JE SLEDEĆI:

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 24. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK KIKINDA
ŽELEZNIČAR INĐIJA – VETERNIK
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – MLADOST BAČKI JARAK
DINAMO 1945 PANČEVO – HAJDUK DIVOŠ
NAFTAGAS ELEMIR – GFK SLOVEN RUMA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – MLADOST OMOLJICA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – INĐIJA

NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – OFK VRBAS (11 ČASOVA)

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 24. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
SLOGA TEMERIN – RADNIČKI 1910 ŠID

NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
JEDINSTVO RUMENKA – HAJDUK BEŠKA (0:3) S.R.
DUNAV STARI BANOVCI – ŠUMAR OGAR
JADRAN GOLUBINCI – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – LSK LAĆARAK
PODUNAVAC BELEGIŠ – INDEX NOVI SAD

SREMSKA LIGA, 24. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
1 MAJ RUMA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE

NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – SREMAC VOJKA
BORAC 1925 MARTINCI – JEDINSTVO RUMA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PODRINJE M. MITROVICA
ČSK ČORTANOVCI – POLET NOVI KARLOVCI
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – SLOGA VOGANJ
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PARTIZAN VITOJEVCI
LJUKOVO – KAMENI AŠANJA

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 20. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – CAR UROŠ JAZAK
PLANINAC RIVICA – GRANIČAR OBREŽ
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SREMAC DOBRINCI
POLET NIKINCI – SLOGA MARADIK
MLADOST BUĐANOVCI – OFK BRESTAČ
HRTKOVCI – KUPINOVO
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KRUŠEDOL

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 20. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – BORAC RADENKOVIĆ

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OFK BOSUT
GRANIČAR KUZMIN – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
TRGOVAČKI SREM. MITROVICA – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR JAMENA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
FRUŠKA GORA RUMA – JEDINSTVO MOROVIĆ

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 11. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
NAPREDAK ŽARKOVAC – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – BORAC KLENAK
GRANIČAR GRABOVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
PSK PUTINCI – DONJI PETROVCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 16. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
LOVAC KARLOVČIĆ – BORAC JARKOVCI
27 OKTOBAR ŠATRINCI – DUNAV NOVI SLANKAMEN
SREMAC DEČ – VOJVODINA NERADIN
SU ROMA SREM SURDUK – SLOVEN SIBAČ
RUDAR VRDNIK – VITEZ SUBOTIŠTE

GFL SREMSKA MITROVICA, 11. KOLO (16.30 ČASOVA):

NEDELJA:
BORAC VELIKI RADINCI – OFK SPARTA GRGUREVCI
BSK BEŠENOVO – PLANINAC LEŽIMIR
SREMAC JARAK – MITROS SREMSKA MITROVICA
SLOGA ČALMA – SLOBODA ŠAŠINCI

(Redakcija)

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