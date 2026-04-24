Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

ZA VIKEND NAS OČEKUJU UTAKMICE U FUDBALSKIM LIGAMA KOJE SE IGRAJU ŠIROM VOJVODINE I SREMA. RASPORED JE SLEDEĆI:
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK KIKINDA
ŽELEZNIČAR INĐIJA – VETERNIK
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – MLADOST BAČKI JARAK
DINAMO 1945 PANČEVO – HAJDUK DIVOŠ
NAFTAGAS ELEMIR – GFK SLOVEN RUMA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – MLADOST OMOLJICA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – INĐIJA
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – OFK VRBAS (11 ČASOVA)
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
SLOGA TEMERIN – RADNIČKI 1910 ŠID
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
JEDINSTVO RUMENKA – HAJDUK BEŠKA (0:3) S.R.
DUNAV STARI BANOVCI – ŠUMAR OGAR
JADRAN GOLUBINCI – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – LSK LAĆARAK
PODUNAVAC BELEGIŠ – INDEX NOVI SAD
SUBOTA:
1 MAJ RUMA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – SREMAC VOJKA
BORAC 1925 MARTINCI – JEDINSTVO RUMA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PODRINJE M. MITROVICA
ČSK ČORTANOVCI – POLET NOVI KARLOVCI
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – SLOGA VOGANJ
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PARTIZAN VITOJEVCI
LJUKOVO – KAMENI AŠANJA
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – CAR UROŠ JAZAK
PLANINAC RIVICA – GRANIČAR OBREŽ
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SREMAC DOBRINCI
POLET NIKINCI – SLOGA MARADIK
MLADOST BUĐANOVCI – OFK BRESTAČ
HRTKOVCI – KUPINOVO
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KRUŠEDOL
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – BORAC RADENKOVIĆ
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OFK BOSUT
GRANIČAR KUZMIN – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
TRGOVAČKI SREM. MITROVICA – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR JAMENA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
FRUŠKA GORA RUMA – JEDINSTVO MOROVIĆ
NEDELJA:
NAPREDAK ŽARKOVAC – BORAC STEJANOVCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – BORAC KLENAK
GRANIČAR GRABOVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
PSK PUTINCI – DONJI PETROVCI
NEDELJA:
LOVAC KARLOVČIĆ – BORAC JARKOVCI
27 OKTOBAR ŠATRINCI – DUNAV NOVI SLANKAMEN
SREMAC DEČ – VOJVODINA NERADIN
SU ROMA SREM SURDUK – SLOVEN SIBAČ
RUDAR VRDNIK – VITEZ SUBOTIŠTE
NEDELJA:
BORAC VELIKI RADINCI – OFK SPARTA GRGUREVCI
BSK BEŠENOVO – PLANINAC LEŽIMIR
SREMAC JARAK – MITROS SREMSKA MITROVICA
SLOGA ČALMA – SLOBODA ŠAŠINCI
(Redakcija)