“Sluškinje” iz Pećinaca osvojile devet nagrada

Pozorišna predstava „Sluškinje”, u produkciji Kulturnog centra „Pećinci”, ostvarila je izuzetan uspeh na 49. Festivalu dramskih amatera Srema, održanom od 20. do 24. aprila u Beočinu, osvojivši ukupno devet nagrada i potvrdivši visok umetnički domet pećinačkog ansambla. Predstava, rađena po motivima istoimenog teksta francuskog pisca Žana Ženea, u režiji Slobodana Stankovića, realizovana je uz podršku Opštine Pećinci. Odlukom selektora zonske smotre, glumca Vladimira Balašćaka, nagrada za najbolju režiju dodeljena je Slobodanu Stankoviću. Glumački ansambl ostvario je zapažene rezultate: Jelena Nedeljković proglašena je za najbolju glumicu festivala, a osvojila je i nagradu žirija publike za najbolju žensku ulogu ; Teodora Đukić dobitnica je diplome za jedno od pet najboljih glumačkih ostvarenja ; Merima Radivojević nagrađena je pohvalom za glumačko ostvarenje, dok je Bojan Naić dobio nagradu žirija publike za najbolju mušku ulogu.

Pored glumačkih i režijskih priznanja, predstava je osvojila i nagradu za najbolji dizajn svetla, čime je dodatno istaknut njen vizuelni i scenski identitet.

Kao rezultat ovog značajnog uspeha, „Sluškinje” su izborile plasman na dva prestižna festivala: 62. Festival amaterskih društava Vojvodine u Bačkoj Palanci, koji se održava u maju, i 19. Festival tradicionalnih pozorišnih formi amatera Vojvodine u Jaši Tomiću, koji se održava u septembru.

Ovaj uspeh predstavlja ne samo potvrdu kvaliteta rada Kulturnog centra „Pećinci”, već i značajan doprinos razvoju amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Sremu i Vojvodini.