U toku asfaltiranje ulica u Šimanovcima

preuzeta fotografija

Predsednik opštine Pećinci, Siniša Đokić, obišao je radove na asfaltiranju ulice 8. marta u Šimanovcima. U okviru ovih radova, vrednih 302.336 evra, u Šimanovcima će biti asfaltirane i ulice Katanić sokak i Cara Lazara. Sredstva za realizaciju ove investicije obezbedilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kroz projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava, koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom i Francuskom razvojnom agencijom.

Predsednik Đokić je istakao da se asfaltiranjem sporednih ulica građanima obezbeđuju bolji uslovi za život u našim naseljima, kao i da je sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potpisan još jedan ugovor, vredan 389.000 evra, čija realizacija uskoro počinje. On je dodao da su ovakvi projekti dobar pokazatelj odlične saradnje između opštine Pećinci i viših nivoa vlasti, koji donose velike koristi našim građanima.

Sredstva iz drugog ugovora namenjena su rekonstrukciji Oračke ulice u Kupinovu, Proleterske ulice u Obrežu, Proleterske ulice u Pećincima i ulice Obradović sokak u Šimanovcima.

PR tekst Opštine Pećinci