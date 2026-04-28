Deset predstava za decu tokom dva dana u mitrovačkom pozorištu

Kulturni centar „Pećinci”, u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i uz tehničku podršku Pozorišta „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici, najavljuje Zonsku smotru dečjeg scenskog stvaralaštva, koja će biti održana 29. i 30. aprila 2026. godine na Velikoj sceni mitrovačkog pozorišta. Tokom dva festivalska dana, publika će imati priliku da pogleda deset odabranih predstava dečjih dramskih ansambala iz Srema, koje na različite načine istražuju svet mašte, odrastanja, odnosa i savremenih izazova. Smotra predstavlja značajan susret mladih talenata, ali i prostor za umetničko vrednovanje i razmenu iskustava. Selektorka smotre je Vera Hrćan Ostojić, glumica iz Novog Sada. Smotra dečjeg scenskog stvaralaštva u Sremskoj Mitrovici predstavlja značajan kulturni događaj koji doprinosi afirmaciji i razvoju dečjeg scenskog izraza, kao i unapređenju pozorišne umetnosti u zajednici. Ovakvi programi imaju važnu ulogu u podsticanju kreativnosti, umetničkog razvoja i kulturnog učešća mladih. Ulaz za sve predstave je slobodan, saopšteno je iz Kulturnog centra u Pećincima .