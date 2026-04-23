Izložba mališana iz Predškolske ustanove iz Pećinaca (Video)

U holu Kulturnog centra Pećinci u ponedeljak je otvorena izložba radova mališana iz Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni” iz Pećinaca, pod nazivom „Život na planeti Zemlji”. Pećinačka predškolska ustanova deo je projekta „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”, a u okviru ovog projekta već četvrtu godinu izlažu svoje kreativne radove. Crtežima i lepim maketama mališani su prikazali bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, kao i prirode koja nas okružuje, a po rečima vaspitačice Branislave Ilić, upravo ta raznolikost nas podseća i opominje koliko je važno da čuvamo sva ta bogatstva koja priroda nudi.