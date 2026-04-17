Jubilarni 10. Sirmium Music Fest

preuzeta fotografija

Sremska Mitrovica će se od 20. do 26. aprila biti domaćin jubilarnog međunarodnog muzičkog takmičenja Sirmium Music Fest. Ove godine projekat obeležava desetogodišnjicu, okupljajući više od 500 učesnika iz 15 različitih zemalja ( Kina, Mađarska, Južna Koreja, Rusija, Nemačka, Slovenija, Makedonija , Rumunija, Italija, Kipar, Malta, Hrvatska, BiH i dr.). Svečano otvaranje festivala će biti održano 20.04. u Galeriji Lazar Vožarević sa početkom u 19 : 00. Jubilarni program obuhvata ne samo takmičarske nastupe, već i gala koncerte svetskih umetnika, napominju organizatori.