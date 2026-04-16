Mitrovačka skupština zaseda u petak

Na ovonedeljnoj sednici lokalnog parlamenta u Sremskoj Mitrovici biće razmatran predlog izmena i dopuna Odluke o budžetu za 2026. godinu, kao i izmene kadrovskog plana gradskih organa. Skupština će se izjasniti i o izradi teritorijalne strategije urbanog razvoja, koja uključuje saradnju sa opštinama Ruma, Stara Pazova, Irig, Pećinci, Šid i Inđija. Na dnevnom redu naći će se i izrada prostornog plana Grada, planovi detaljne regulacije za više lokacija, odluka o javno -privatnom partnerstvu za održavanje puteva, izveštaji o radu Gradskog veća, gradskih uprava i pravobranilaštva za 2025. godinu, kao i izveštaji o poslovanju javnih preduzeća. Predviđeno je da se odbornici izjasne i o programu uređenja gradske plaže za 2026. godinu… Sednica Skupštine Grada zakazana je za petak, 17. april, sa početkom u 10 sati.