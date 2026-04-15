Sutra Sajam zapošljavanja

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Sremska Mitrovica, u četvrtak, 16. aprila 2026. godine, biće održan prvi ovogodišnji Sajam zapošljavanja. Tokom trajanja sajma, poslodavci će imati priliku da predstave svoje kadrovske potrebe i uspostave direktan kontakt sa kandidatima, dok će nezaposlena lica moći da se informišu o aktuelnim ponudama za posao. U okviru događaja biće omogućena i profesionalna selekcija kandidata, kao i informisanje o programima podrške zapošljavanju i dostupnim finansijskim olakšicama. Sajam će biti organizovan u Poslovno-sportskom centru Pinki, u Ulici Svetog Dimitrija 36, u terminu od 11 : 00 do 12 : 30 časova.