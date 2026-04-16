U toku radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 3

preuzeta fotografija

U toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu I A reda broj 3, na deonici Sremska Mitrovica – Ruma. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka prema Beogradu, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levoj kolovoznoj traci i to smer prema Beogradu će se odvijati preticajnom trakom, a smer prema Šidu zaustavnom i voznom saobraćajnom trakom. Ovi radovi koji su počeli 15. aprila trajaće do 30 . aprila, a biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, saopštavaju iz Puteva Srbije.