“Vodovod” pronašao rešenje, nema isključenja za danas (Foto/Video)

JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica pronašao je rešenje nakon najavljenih radova na izvorištima, pa do potpunog isključenja vode danas ipak nije došlo. Iako je prvobitno bilo planirano da građani ostanu bez vode zbog ispiranja kompletne mreže, procenjeno je da bi takvi radovi trajali znatno duže od predviđenog. Zbog toga je u poslednjem trenutku odlučeno da se primeni blaži režim, čime je izbegnut višesatni prekid vodosnabdevanja. Građani su u jutarnjim satima osetili samo kratkotrajan pad pritiska, dok je sistem već do prepodneva u potpunosti stabilizovan.