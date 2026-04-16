Filmski vikend u KC “Inđija”

U Kulturnom centru Inđija ovoga vikenda, 18. i 19. aprila, na repertoaru su filmovi za najmlađu publiku ” Goat: Ukus pobede ” , ” Maša i medvedi ” i ” Finikove avanture 2 ” , a za stariju publiku ” Ukus krvi ” i akciona naučno-fantastična avantura, koja je vredna pažnje publike, a to je holivudsko-srpski film ” Gospodar oluje ” . Projekcije su u subotu u 16 : 00, 18 : 00 i 20 : 00 časova, a u nedelju u 18 : 00 i 20 : 00 časova. Cena ulaznica je 400 dinara, a prodaja će biti na dan projekcije od 15 : 00 do 20 : 00 časova.