Gerontodomaćice dobijaju podršku

Za unapređenje usluga socijalne zaštite u Inđiji opredeljena su nova sredstva, nakon što je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo ugovor sa lokalnom samoupravom. Reč je o namenskom transferu u iznosu od 4.950.000 dinara, koji će biti usmeren na razvoj i unapređenje usluga iz oblasti socijalne zaštite u nadležnosti opštine, sa ciljem podizanja kvaliteta brige o građanima. Ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva i pomoćnik predsednika opštine Inđija, Borislav Naić, koji je naveo da će sredstva biti iskorišćena za unapređenje rada Udruženja „4+1″. U okviru ovog udruženja angažovane su gerontodomaćice koje pružaju podršku starim i samačkim domaćinstvima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Udruženje „4+1″ već više od dve decenije brine o najstarijim stanovnicima opštine Inđija, a nova sredstva dodatno će doprineti kvalitetnijem pružanju usluga i jačanju sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.