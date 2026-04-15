Dve ulice u Ljukovu dobile asfalt

Javno preduzeće “Inđija put” završilo je radove na asfaltiranju dva kraka ulice Branka Ćopića u Ljukovu. Kako je objavljeno na Instagram nalogu Opštine Inđija: “Prvi put asfaltirani su levi i desni krak ulice, u kojima živi desetak domaćinstava, a svaki je dužine od oko 150 metara. Pripremni radovi počeli su pre oko mesec dana, a danas kraci ulice Branka Ćopića u Ljukovu dobijaju završni sloj asfalta. Posle ovih radova, ovo inđijsko naseljeno mesto neće imati neasfaltiranih ulica, a mehanizacija “Inđija puta” seli se u Maradik, gde se nastavljaju aktivnosti na uređenju i asfaltiranju puteva. Radovi su finansirani iz opštinskog budžeta, a cilj je da svi putevi u inđijskoj opštini dobiju asfalt .”