Pripremno ročIšte za ubistvo Aleksandra JurišIća 28. aprila

Pripremno ročište licima koja se terete za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) u Sremskoj Mitrovici zakazano je za 28. april, prenose mediji. Petorica okrivljenih S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P. i dalje se nalaze iza rešetaka jer im je pritvor produžen i , kako pišu mediji, pozivajući se na izvor iz Višeg suda, može trajati do 24. aprila . Okrivljeni S. B. iz Vašice tereti se za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnog dela falsifikovanje isprave. Okrivljeni M. M. iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka terete se za krivično delo teško ubistvo u pomaganju, okrivljeni S. K. s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini optužnicom se tereti za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a okrivljeni M. P. za krivično delo teško ubistvo u potstrekivanju.