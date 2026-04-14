Mitrovica i okolna sela sutra bez vode

Redovni remont trafo stanica na izvorištima Sremska Mitrovica i Martinci biće obavljen u sredu, 15. aprila 2026. godine. Toga dana u vremenu od 8,30 do 15 sati doći će do zastoja u vodosnabdevanju koji će obuhvatiti potrošače u Sremskoj Mitrovici i svim naseljenim mestima koji su u sistemu javnog vodosnabdevanja, izuzev meštana Jarka, Sremske Rače i Bosuta koji imaju lokalni izvor snabdevanja.

U planu je da se ovaj prekid snabdevanja vodom iskoristi za ispiranje vodovodne mreže u cilju poboljšanja kvaliteta vode za piće.

Obaveštavamo korisnike naših usluga da će nakon radova voda biti zamućena, pa se preporučuje njeno ispuštanje iz slavine dok ne postane bistra. Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.