Danas je Sveti Luka – 31. oktobar

Meta AI – preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 31. oktobra, obeležavaju praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke, u narodu poznatog kao Lučindan. Reč je o jednoj od najčešćih krsnih slava u našem narodu, ali i o danu koji simbolizuje prelaz u hladniji deo godine, duhovno smirenje i brigu o zdravlju bližnjih.

Sveti Luka je bio lekar, obrazovan čovek i jedan od prvih hrišćanskih ikonopisaca — predanje kaže da je upravo on prvi naslikao ikone Presvete Bogorodice, kao i apostola Petra i Pavla. Zbog svoje lekarske veštine i milosrđa, u narodu se smatra zaštitnikom lekara, apotekara i bolesnih, pa se na ovaj dan posebno uznose molitve za fizičko i duhovno isceljenje.

(Redakcija)