Dačić: Crveni stepen posle napada kod Ambasade Izraela

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Potpredsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

Dačić je precizirao da je jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike „Alahu akbar”, nasrnulo na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža. On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Prema njegovim rečima, to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

On je istakao da su naše bezbednosne službe pratile napadača i da je poznato da je bio pristalica Islamske države, te da je na svom Instagram profilu držao crnu zastavu i znak Islamske države.