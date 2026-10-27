Danas je Sveta Petka

Meta AI – preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 27. oktobra, obeležavaju Svetu Petku, jednu od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu. Praznik je posvećen prepodobnoj majci Paraskevi, koja je život posvetila veri, molitvi i pomaganju siromašnima. Sveta Petka se smatra zaštitnicom žena, bolesnih i svih koji joj se obraćaju u molitvi za zdravlje, mir i porodičnu sreću.

Petkovdan je za mnoge porodice u Srbiji i krsna slava, koja se obeležava uz tradicionalne običaje, molitvu i okupljanje porodice i prijatelja. Ovaj dan podseća na značaj vere, zajedništva i poštovanja pravoslavne tradicije.