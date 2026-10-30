Suđenje za ubistvo supruga u Staroj Pazovi

Meta AI – preuzeta fotografija

Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici 5. novembra biće održan glavni pretres u postupku protiv M. P., optužene za ubistvo supruga u Staroj Pazovi u julu prošle godine. Na prethodnom ročištu, održanom 30. septembra, M. P. je iznela svoju odbranu, dok je postupak protiv drugookrivljenog P. G. razdvojen. Prema navodima optužbe, M. P. je suprugu zadala više udaraca drvenom drškom sekire u predelu glave, od kojih je preminuo na licu mesta. Nakon toga, uz pomoć P. G., telo je prevezeno i ostavljeno pored poljskog puta. P. G. je pušten iz pritvora 13. septembra prošle godine, dok se M. P. i dalje nalazi u pritvoru.