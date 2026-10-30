Obeležavanje oslobođenja Mitrovice

Meta AI – preuzeta fotografija

U subotu, 31. oktobra 2026. godine, u Sremskoj Mitrovici biće obeležen Dan oslobođenja grada, povodom 108 godina od oslobođenja u Prvom i 82 godine od oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Program organizuje SUBNOR Mesne zajednice Laćarak, sa ciljem očuvanja sećanja na borce, žrtve fašizma i sve one koji su dali živote za slobodu. Obeležavanje počinje u 11 časova polaganjem venaca kod Spomen-kosturnice na Starom pravoslavnom groblju, dok je u 11.30 časova predviđeno polaganje venaca u Memorijalnom parku „Spomen-groblje”.

Organizatori pozivaju građane, predstavnike udruženja i sve poštovaoce istorije da prisustvuju obeležavanju i odaju počast stradalima. Negovanje kulture sećanja i očuvanje istorijskog nasleđa predstavljaju važnu obavezu prema budućim generacijama, kako se žrtve i borba za slobodu nikada ne bi zaboravile.