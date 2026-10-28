Suđenje za ubistvo Aleksandra Jurišića

Meta AI – preuzeta fotografija

Suđenje petorici optuženih za ubistvo Aleksandra Jurišića (34), koji je ubijen u januaru 2025. godine ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici, biće nastavljeno 8. decembra pred Višim sudom u ovom gradu, potvrđeno je iz suda. Glavni pretres počeo je 21. septembra ove godine, a petorica optuženih terete se za različita krivična dela povezana s ubistvom, uključujući teško ubistvo i pomaganje. Podsećamo, Jurišić je ubijen 17. januara 2025. godine u Ulici Žrtava fašizma, kada je napadač, prema ranijim informacijama iz istrage, ispalio više hitaca ispred njegove porodične kuće.