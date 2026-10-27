Peti festival “Šareni se moj Srem”

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Udruženje „Sirmijum grad dece” organizuje peti festival dečjeg stvaralaštva „Šareni se moj Srem”, 31. oktobra 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u staroj Osnovnoj školi „Jovan Popović”. Ovogodišnji festival posvećen je nacionalnim manjinama, njihovim jezicima, kulturi i tradiciji. Deca će recitovati na mađarskom, nemačkom, rusinskom i hrvatskom jeziku, a program će upotpuniti Dečji tamburaški orkestar „Srijem”. Posetioce očekuje i prodajna izložba rukotvorina. Festival slavi dečju kreativnost, različitost, toleranciju i zajedništvo, podsećajući nas da je bogatstvo Srema upravo u njegovoj raznolikosti.