Humanitarno hodočašće do Studenice za malu Lunu

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Svetozar Zare Obradović iz Sremske Mitrovice uspešno je završio humanitarno hodočašće do manastira Studenica, pružajući podršku Luni Pilipović iz Šašinaca, kojoj je potrebna pomoć za lečenje.

Na put je krenuo 26. septembra iz Kamenjara, a nakon osam dana pešačenja, 3. oktobra stigao je na odredište. Svaki pređeni kilometar bio je posvećen podizanju svesti o Luninoj borbi i podsticanju ljudi da se uključe u humanitarnu akciju.

Iako je Svetozar svoje hodočašće završio, borba za Lunino zdravlje se nastavlja. Svi koji žele da pomognu mogu poslati SMS sa brojem 885 na 3030.