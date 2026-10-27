Dečija predstava u Mitrovačkom pozorištu

preuzeta fotografija

U Pozorištu „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici , u subotu, 31. oktobra, biće odigrana predstava za decu „Balerina i klovn u ekološkom cirkusu”, sa početkom u 12 časova. Predstava kroz igru, pantomimu i smeh najmlađima približava značaj očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Radnja prati klovna koji mora da promeni svoje navike i nauči da poštuje prirodu, uz pomoć balerine. Cena ulaznice je 300 dinara, a karte se mogu kupiti radnim danima, od 8 do 15 časova, na blagajni pozorišta.